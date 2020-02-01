рекламная сеть vimmy
Push Notifications
Рекламный формат, который не нуждается в представлении.
Пуши завоевали рынок своей эффективностью, простотой запуска кампаний, объемом трафика и отсутствием ботов.
Больше конверсий!
Используйте весь потенциал Push трафика. Ваше рекламное сообщение всегда будет доставлено и показано в видимой для пользователя области. Именно поэтому данный формат рекламы имеет лучшие показатели CTR и CR в индустрии.
Преимущества Vimmy
Большие объемы трафика
Более 600 миллионов показов push уведомлений ежедневно.
CPC модель
Вы платите только за клики. Минимальная ставка от $0.001
Широкие таргетинги
Покупайте только трафик, который конвертит. Без компромиссов!
Мгновенная модерация
Никаких заморочек! Ваши кампании начнут получать трафик немедленно.
Поддержка
В которой вам реально помогут.
Без пинг-понга и проволочек
s2s трекинг конверсий
Оптимизируйте ваши кампании прямо в личном кабинете рекламодателя.
Эксклюзивный таргетинг
По возрасту подписки. Формируйте когорты самостоятельно.
Пополнение без комиссий
Минимальный депозит всего $50. Мы принимаем Webmoney, Paxum, Wire, CC.
Наша миссия – Ваш успех
Главный приоритет для нас – это качество трафика! У нашей команды за плечами более 10 лет опыта работы в сфере AdTech. Мы знаем все про работу с трафиком, Highload проектами и то, как сделать платформу с которой будет удобно работать даже начинающему арбитражнику.
Vimmy – ваш надежный партнер на рынке affiliate маркетинга!
Собственная база подписок
Более 300 миллионов собственных подписчиков! Плюс интеграция с ведущими игроками в индустрии пуш рекламы дает неограниченные возможности для масштабирования успешных рекламных кампаний.
Отзывы, за которые мы ручаемся.
Потестил Vimmy как раз после кейса на Партнеркине, вначале впечатления были смешанные, но потом ребята помогли настроить траффик) По цене/качество – очень радует, траффик и объем есть, саппорт реально помогает.
Траф хороший, качественный! Лил VOD оффер на Францию – результаты сильно удивили. Траты в сетке составили $1645, а прибыль 3728,9$
ROI получился 127%. Порадовала возможность самому выбирать нужный возраст подписки и набор таргетингов.
Знаю ребят из Vimmy лично. Качественный трафик и хорошие объемы, даже по узким гео. В поддержке очень хорошо разбираются в продукте и последних трендах в арбитраже. Смело рекомендую их даже новичкам со своих курсов.
рекламная сеть vimmy
Лучший момент протестировать новый нетворк – прямо сейчас!
А для тех, кто дочитал до конца, мы предлагаем welcome bonus на первый депозит.
Используйте промокод HELLOVIMMY100 и получите $20 при депозите в $100.